ペルドモに投じられた“疑惑の1球”に納得できない人は多いだろう(C)Getty Images疑惑判定の衝撃は野球界だけにとどまらない。現地時間3月15日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）ドミニカ共和国代表は、米マイアミのローンデポ・パークで米国代表との準決勝に臨み、1-2と逆転負け。3大会ぶりの決勝進出を逃したこの試合では、まさかの結末が波紋を広げている。【動画】米国の決勝進出を決めた「誤審」ドミニ