半年間の放送期間も、残り2週間ほどとなったNHK連続テレビ小説『ばけばけ』。【写真】肌も荒れてる…生放送で心配の声を集めた『ばけばけ』高石あかり爽やかさが売りの朝ドラなのにキーワードが「うらめしい」だったり、明治の物語なのに登場人物の会話が現代風だったりと、いろいろ異色続きの作品だったが、実在した人物・小泉八雲とその妻をモデルにしていることから安定感があり、視聴者からもおおむね好意的に受け止められ