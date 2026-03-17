写真：takasu／Shutertock.com（川上 敬太郎：ワークスタイル研究家）[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]2025年、上場企業の早期退職は「赤字」より「黒字」が主流に東京商工リサーチによると、2025年の早期・希望退職募集が判明した上場企業は43社で、募集人数は1万7875人に及びます。うち7割弱に相当する29社は赤字ではなく、将来に向けて事業転換することなどを見越したいわゆる“黒字リストラ”です。変化は時に痛み