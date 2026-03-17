あなたは配偶者の持つすべての金融資産がどこの銀行・支店あるいは証券会社にあるかを言えるだろうか。前編記事『夫婦の片方が亡くなったときに困らないために…これだけはかならずやっておきたい「最低限の情報共有」』より続く「全店照会」する手間も省けるたとえば、どちらかが亡くなったときの「銀行口座の名義変更」の手順を見よう。口座は、名義人が亡くなると凍結されてしまい、名義変更しないと預貯金を引き出せなくなる。