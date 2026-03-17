西部謙司が考察サッカースターのセオリー第91回フェデリコ・バルベルデ日々進化する現代サッカーの厳しさのなかで、トップクラスの選手たちはどのように生き抜いているのか。サッカー戦術、プレー分析の第一人者、ライターの西部謙司氏が考察します。チャンピオンズリーグ（CL）の決勝トーナメントで、レアル・マドリードのフェデリコ・バルベルデがマンチェスター・シティ相手にハットトリック。攻守に渡って大活躍だっ