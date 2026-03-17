高市早苗氏は総理就任前から保守的な右派の政治家として知られていた。大下英治著『高市早苗安倍晋三の後継者となった初の女性首相の戦い』（宝島社文庫）によると、高市氏は元軍国少年の父親から教育勅語を教わり、戦争映画を見せられて育ったという――。※本稿は、大下英治『高市早苗安倍晋三の後継者となった初の女性首相の戦い』（宝島社文庫）の一部を再編集したものです。■高市首相はなぜ保守派になった？高市早苗は、