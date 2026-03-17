埼玉西武ライオンズジュニア・星野智樹監督らが語る…実戦で計算できる野手の条件憧れのNPBジュニアチームに入るには、何が必要なのか。選手を選考するスタッフは、技術だけでなく性格、態度、表情などもくまなくチェックする。今回は2025年にベルーナドームで行われた埼玉西武ライオンズジュニアの二次選考を基に、星野智樹監督や白崎浩之代表らが野手に求める具体的な評価基準を紐解いていく。二次選考で選考スタッフが特に