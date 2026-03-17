金融数学入門（冨島佑允、講談社）新書世界現代史（川北省吾、講談社）現代戦争論（小泉悠、筑摩書房）イラン現代史（黒田賢治、中央公論新社）読書思考トレーニング（中崎倫子、筑摩書房）インフレ・円安・バラマキ・国富流出（佐々木融、日本経済新聞出版）地図で読むアメリカ（ジェームス・Ｍ・バー、朝日新聞出版）カウンセリングとは何か（東畑開人、講談社）本を読めなくなった人たち（稲田豊史、中央公論新社）インフレの