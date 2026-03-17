「浮気は夫婦だけの問題ではありません。本人と相手の両親や子供を巻き込み、問題の解決を迫られる場合も。その結果、心の病になる人もいます」こう語るのは、キャリア10年以上、3000件以上の調査実績がある私立探偵・山村佳子さん。彼女は、メンタル心理アドバイザー、夫婦カウンセラーの資格を持つ。山村さん連載「探偵はカウンセラー」は、山村さんが心のケアをどのようにしていったのかも含め、さまざまな事例から、多くの人が