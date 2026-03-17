自民党が圧勝した衆院選。世間では「リベラルの終焉」が囁かれたが、4万人超の調査データは意外な結果となった。日本人の多数派はリベラルだったのである。本記事では、大規模データが暴いた日本社会の意外な正体と、自民党圧勝の裏に隠された巧妙なカラクリについて詳しく見ていく。リベラルは死んだのか？自由民主党が圧勝した衆議院議員選挙の結果を受けて、「リベラルの死」「リベラルの終焉」といった言説があふれるようにな