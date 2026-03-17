単なる寝坊や交通トラブル、突発的な仕事などによってデートに遅刻してしまう要因は、たくさんあります。予め早めの行動を心がけ、遅刻しないように試みることは大切なことですが、遅刻することを避けられないケースも多々あると思います。皆さんは遅刻したとき、どのようにフォローしているでしょうか。今回は、待たせている相手の怒りを収めるために、「デートに遅刻したときのフォローの仕方７ステップ」をご紹介させて頂きます