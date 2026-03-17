伝わる説明ができるようになるためには、まず相手を理解し、相手の視点に立って物事を考えるところから始めることが必要です。では、実際に説明するときには何を押さえておけばよいでしょうか。「実は、説明する前の準備が『伝わるかどうか』の鍵を握っています。説明の構成要素をお教えしましょう」コミュニケーション講師の深谷百合子氏は言います。同氏の新刊『「この型」を使って〇〇をわかりやすく説明してください。』から一