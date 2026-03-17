絶好の買い場が到来？こんにちは、株主優待好きの主婦、まる子です。サナエノミクス相場で選挙後から一本調子で上昇していた日経平均ですが、アメリカとイスラエルによるイラン攻撃で中東情勢が不安定化。株価も一気に下がり、冷や水を浴びせられた形です。地政学リスクは仕方のないことですが、まともに食らうとダメージがかなり大きいですし、どのくらい続くか期間も不明。ですが、3月権利前の下落は絶好の買い場かもしれません