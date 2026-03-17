突然ですが、「OMG」の正式名称知っていますか？こんな略し方があるんだ…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「Oh My God」でした！OMGとは「Oh My God」の頭文字を取った略語です。日本語で「なんてことだ」「信じられない」「まさか」といった意味の表現になります。もともと「Oh My God」は驚きや衝撃を受けたときに発する英語の感嘆表現ですが、文章やメッセージで素早く気持ちを伝えるために「OMG」と略されるように