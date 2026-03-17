2026年は作家・司馬遼太郎氏の没後30年にあたる。戦後日本人に歴史小説の枠を超えて国家観、歴史観を示した国民作家の作品群は、混迷を迎える令和の今にこそ読み直されるべきではないか。近現代史研究者の辻田真佐憲氏が司馬作品の歴史観について解説する。＊＊＊司馬作品が読まれたのは昭和戦後期でした。総発行部数は2億部を超えると言われます。もちろん、本が読まれた時代に多く売れたわけで、近年は活字離れが進