落ちていく相席飲食業界で独り勝ち「相席系の飲食店なんて誰が行くんだ」そう考える人は少なくないかもしれない。事実、一時期猛威を振るっていた『相席屋』はピーク時こそ80店舗を超えていたが、現在は7店舗（2026年2月時点）へと激減し沈静化。相席専門店特有の「女性無料」という料金システムに男性が愛想を尽かし、潮が引いているとも受け取れる。しかし、相席飲食業界を俯瞰してみると必ずしもそうとは言えない状況がある。相