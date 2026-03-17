ＷＢＣ準々決勝のベネズエラ戦で右膝を痛めたカブスの鈴木誠也外野手（３１）が１６日（日本時間１７日）、アリゾナ州メサのカブスキャンプ地に戻った。シカゴ・トリビューンのメーガン・モンテムロ記者が自身のＳＮＳで伝えた「彼は右膝にソフトブレースを装着し、クラブハウス内を足を引きずりながら歩いており、右膝のＭＲＩ（磁気共鳴画像）検査を受ける予定だとメディアに語った」と伝えた。鈴木はベネズエラ戦の初回に四