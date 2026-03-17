たくさんのスターを輩出しているNHKの朝ドラ。なかでも出演者たちの活躍が目覚ましいのが『虎に翼』だ。放送作家でコラムニストの山田美保子さんが、『虎に翼』出演者たちについて綴る。【一気に見る】熱愛報道があった土居志央梨、ギャルのようなド派手な装いに注目を集めたハ・ヨンス180度異なる役だったのを見て仰天してしまった3月20日、待ちに待ったNHK連続テレビ小説『虎に翼』のスピンオフドラマ『山田轟法律事務所』が