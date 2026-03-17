トランプの「オレオレ戦争」アメリカ人が描いた風刺画が興味深い。アメリカは3月8日から、サマータイムが始まった。そのためこの日、一斉に時計の針を1時間進めた。その時に、ある人がつぶやいた。「いっそ2年間進められたらいいのに……」早く「トランプの時代」が過ぎ去ってほしいということだ。アメリカとイランの「悪夢の激突」が続いている。アメリカ軍は連日、イラン国内に空爆を続け、2月28日にイラン南部の女子小学校に行