小泉防衛大臣の「キメ顔PR」「ぜひ、ブルーインパルスにあたたかい応援、ご声援を。ブルーインパルスの隊員・整備員を誇りに思います」ブルーの機体を背に、白い歯を見せてポーズを決めるのは、小泉進次郎防衛大臣だ。3月8日、東日本大震災から15年を前に、宮城県の航空自衛隊・松島基地を訪問。自らブルーインパルスに乗り込み、被災地を上空から視察した。真っ青なフライトスーツに身を包んだその姿は、まるで映画『トップガン』