米国とイスラエルによる軍事作戦を受けてイランの首都テヘランから退避し、今月１３日に日本へ帰国した邦人女性が読売新聞の取材に応じた。市街地への空爆を「自宅が揺れるほどの衝撃だった」と振り返り、緊迫した現地の様子を証言した。（広瀬航太郎）「戦争が始まった」１５日に東京都内で取材に応じたのは、音楽講師の女性（５２）。日本で出会ったイラン人男性（５５）と２００１年に結婚し、０９年にイランへ移り住んだ。