俳優の芳根京子が１４日付で自身のインスタグラムを更新。アメリカのカリフォルニア州にあるディズニーランド・リゾートを訪れた様子を公開した。「なんと、行けました、カリフォルニアディズニー楽しすぎました．．．ミッキーにも会えました．．．頂いたキングジョージを１日連れ回しましたありがとうございました．．．．」と投稿。１３日に公開されたディズニー＆ピクサー最新作「私がビーバーになる時」日本版で主人公