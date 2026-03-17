俳優の鈴木亮平が主演を務めるTBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜後9：00）の第8話が15日に放送され、物語の根幹に関わる衝撃の真相が明らかになった。【写真】最低…怒りの声殺到の人物第8話では、早瀬が追っていた一香の正体に気付く展開が描かれた。きっかけとなったのは、自身の洋菓子店で出しているケーキ「ハヤセショート」。かつて自分が早瀬である証明として作ったケーキが記憶を呼び起こし、形成外科医・桑原（野呂