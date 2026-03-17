男性の育児休業取得が社会的に推進されるなか、実際に育休を取得したパパに対して、ママたちはどのように感じているのでしょうか。株式会社赤ちゃん本舗（大阪市中央区）の調査・研究機関『赤ちゃんのいる暮らし研究所』が実施した調査によると、約4人に3人が「パパの育休に満足」と回答したことがわかりました。【調査結果を見る】パパの育休取得期間はどのくらい？調査は、子どもがいるアカチャンホンポのアプリ会員695人を対象