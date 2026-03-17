先日、怪我で入院中の50代男性がSNSに投稿したという、「病院は国の金で7割負担してもらえる国営の風俗・キャバクラ」「看護師にわざとAV動画を見せる」「風呂介助中に自慰行為をする」「ボケたふりして看護師の身体を触る」といった、卑劣なセクハラ自慢がX（旧Twitter）上で大きな注目を集めた。【写真】「セクハラした患者の情報」は院内で共有されますセクハラ加害者の多くが、「どうせバレない」「看護師なら許すはず」「セク