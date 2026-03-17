みなさんは、職場内に信頼・尊敬できる人はいますか。株式会社ドクタートラスト（東京都渋谷区）の研究機関『ストレスチェック研究所』が実施した「職場内における信頼できる人の有無とストレスに関する調査によると、約7人に1人が「職場に信頼・尊敬できる人はいない」と回答し、職場内の信頼関係が「仕事への熱意や前向きな姿勢」に大きく影響することがわかりました。【調査結果を見る】信頼・尊敬できる人の有無と高ストレス者