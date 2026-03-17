価格を抑えつつも装備は充実トヨタの人気コンパクトミニバン「シエンタ」は、2003年の初代登場から、その手頃なサイズ感と使い勝手の良さで支持を集めてきました。新車価格が比較的安いことも、人気の理由のひとつです。現行型においても、7人乗りで最も安価なグレード「X」は211万円台から購入可能で、これは3列シートを備えるミニバンとして国内最安値となっています。【画像】超カッコイイ！ これが「211万円で買える3列シ