国内女子ツアーは台湾での今季2戦目が終了。今年も非シード選手を対象にした、メルセデス・ランキング（以下MR）に応じシーズン途中に出場優先順位を入れ替える『リランキング』が実施されるが、その対象になる選手にも大きな動きがあった。【写真】“華”があります吉澤柚月のドレス姿そのひとりが、QTランク76位で開幕を迎え「台湾ホンハイレディース」で今季自身初戦を戦ったプロ3年目の吉澤柚月だ。難コースを相手にした4日