3月16日付けの女子世界ランキングが発表された。〈連続写真〉深いラフ攻略菅楓華の“左足突き刺し”アプローチ同大会を単独2位で終えた佐久間朱莉は、5ランクアップとなる34位につけた。こちらも菅と同様に自己ベストを更新した。米国女子ツアーはオープンウィークだったため、世界上位勢に目立った変動はなかった。世界1位はジーノ・ティティクル（タイ）がキープ。日本勢トップの山下美夢有も5位を維持した。日本勢2番手以下は