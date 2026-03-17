カリブ海のキューバで完全に電力が停止し、人口およそ1100万人の島全体で停電が起きています。キューバではアメリカによる石油供給制限措置で電力不足が深刻になっていました。キューバ政府は16日、国家の電力システムが完全に遮断したと発表しました。島全体で停電が発生し、現在、一部は復旧しているものの、完全復旧までは数日かかる見通しだということです。政府は原因について調査中としていますが、国営の通信社によりますと