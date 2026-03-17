【パリ、ワシントン、北京共同】米通商代表部（USTR）のグリア代表は16日、パリで開かれた中国との閣僚級協議後に記者会見し、貿易関係の安定に向けて新たな対話の枠組み「米中貿易委員会」の創設を検討すると明らかにした。米中は、米国産農産物の輸出拡大や、中国によるレアアース（希土類）の輸出規制といった懸案を抱える。意思疎通を緊密にして輸出入や投資の促進につながる環境を整え、摩擦の解消を狙う。今回の協議は