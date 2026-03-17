【ワシントン共同】トランプ米大統領は16日、イランが事実上封鎖するエネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡の安全確保に向けて、自身が支援を求めた国々の中に消極的な反応があったと批判した。具体的な国名には触れなかった。ホルムズ海峡経由の原油に依存している国として日本や中国、韓国、欧州諸国を挙げ、改めて協力を求めた。ホワイトハウスで記者団に語った。トランプ氏は支援を要請した各国が海峡を航行するタンカーを護衛