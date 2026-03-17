俳優の渡辺謙が１６日付で自身のＳＮＳを更新。日本がＷＢＣ準々決勝敗退で、豪華メンバーと残念会をした様子を公開した。「野球大好きな３人で残念会のランチをしました。寄せては返す波の様に悔しさが込み上げる中次のＷＢＣ更には今年のペナントレースの話まで、尽きない野球愛を語り合いました。さぁ、今夜の大一番に向かって。」と投稿。タレントの出川哲朗と、お笑いコンビ・ロッチの中岡創一とスリーショットを公開