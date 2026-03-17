リクルートが運営するニュースサイト『SUUMOジャーナル』は、東京23区の単身者向け（専有面積20平米以上〜50平米未満）とカップル・ファミリー向け（専有面積50平米以上〜80平米未満※ともに駅から徒歩15分圏内）の中古マンション価格相場が安い駅を発表した。【画像】東京23区の中古マンション“価格相場が安い駅”TOP14全一覧（カップル・ファミリー向け）価格相場が23区内で最も安かったのは、単身者向けが西馬込駅（3045