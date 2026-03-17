ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に台湾代表として出場したスチュアート・フェアチャイルド選手の妻、ハンナさんがインスタグラムで、日本観光を楽しむ様子を公開した。築地グルメや「千本鳥居」楽しむハンナさんは2026年3月12日、インスタグラムで、東京を観光する様子を公開。ミニスカートに黒のストッキング、ロングブーツという出で立ちで、神社の鳥居の前でポーズを取る写真や、築地のフルーツあめを楽しむ写真など