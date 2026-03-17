中東情勢の緊迫化で、原油価格の高騰が暮らしを直撃しています。JAF＝日本自動車連盟は、燃費のいい運転「エコドライブ」を呼びかけています。■中村安里アナウンサー「車に乗り込みましたが、この段階で何かポイントはありますか？」■JAF福岡支部・島田菜央さん「燃料を一番多く使うのが、車を発進させるときです。アクセルを踏むときは、優しくふんわり踏むことを意識してください。」これだけで10パーセントほど燃