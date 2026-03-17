体の中で作れない9種類のアミノ酸 タンパク質は、筋肉や内臓、血液、皮膚など、体のあらゆる組織をつくる基本となる栄養素であることは、ここまでで理解いただけたと思います。 私たちが食事から摂ったタンパク質は、体内でいったん分解され、「アミノ酸」という小さな単位になります。そして、そのアミノ酸を材料に、体に必要なタンパク質がつくり直されます。 アミノ酸は全部で20種類あり、そのうち9種類は体の中でつく