なぜゴルフは年齢や肉体のポテンシャルに関係なく上手くなれるのか！？ アマチュアゴルファーが目指すべきスイングの情報は少ないところがそのスイングを作るための情報がそんなにないんですよ。ハンデキャップ１とか2の人から出て来る情報というのは、その人の仲間内でストップしてしまうからです。仲間が10人いたとすると、その10人にだけ伝わる情報なんです。おそらく「俺たちオッサンだからよ、トッププロみたいなバッ