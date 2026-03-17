■吉原美樹記者「校庭を見てみると、木の根元がむき出しとなっているのが確認できます」北九州市教育委員会によりますと16日午後1時20分ごろ北九州市若松区の赤崎小学校で、昼休みに屋外にいた児童のうち1人が、正門東側にある高さ約3m、幹回り約60cmの樹木に接触しました。樹木がぐらついたため、近くにいた1年生の児童数人が支えようとしましたが、支えきれずに倒れたということです。その際、倒れた木の枝が近くで見ていた1年生