フーシ派はイラン支援準備整うモジタバ師「勇敢で忠実な勢力」とフーシ派を称賛 イエメン親イラン武装組織「フーシ派」はイランを支援する準備ができているとタイムズ紙が報じている。 イラン新最高指導者モジタバ師はフーシ派を「勇敢で忠実な勢力」だと称賛。フーシ派もモジタバ師を「勇敢な指導者」として支持する声明を発表。 専門家はフーシ派は現在イランからの合図を待って