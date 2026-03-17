イラン外相が対話再開報道を否定米が原油トレーダーを誤解させたいだけ イラン外相はイランと米国の当局者が対話を再開したとの報道を否定。イラン米国の最近の接触に関する報道は全くの虚偽、米国が石油トレーダーと一般大衆を誤解させることだけを目的とした報道だろうと指摘。 ウィトコフ米特使とイラン外相の直接的な対話が再開されたと一部で報じられていた。