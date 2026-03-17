IEA事務局長石油備蓄のさらなる放出は可能だが解決策にはならない 国際エネルギー機関（IEA）は、必要に応じてさらなる石油備蓄放出が可能だと明かした。 現在実施中の緊急放出でも20%しか減少していない。IEAには14億バレル以上残っており必要に応じてさらなる放出が可能だと、ビロル事務局長が語った。 放出は緩衝材になるかもしれないが、解決策にはならない。最も重要なのはホルムズ海峡の再開だと付け加えた