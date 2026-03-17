最後までセミファイナル進出を諦めていない、その思いが伝わるには十分な試合だった。「大和証券Mリーグ2025-26」3月16日の第1試合はU-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）がトップを獲得。オーラスには跳満を倍満へと押し上げるリーチで特大加点し、チームのわずかな望みをつなぐ勝利となった。【映像】オーラスで特大弾！鈴木優、ダメ押しの華麗な倍満アガリこの試合は東家からTEAM雷電・本田朋広（連盟）、渋谷ABEMAS・白鳥翔