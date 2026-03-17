◇五輪カーリング男子代表SC軽井沢クラブの山口剛史（41）が16日、2030年フランス・アルプス冬季五輪への意欲を示した。長野県内で世界選手権（27日開幕、米ユタ州）に向けた会見を行い、「チャレンジしたい。まだまだ成長できるし、チーム自体ももっと高いところにいける」と語った。山口は18年平昌大会に出場している。ミラノ・コルティナ大会が終わり、新たなスタートとなる世界選手権。日本男子初のメダル獲得を目標に