東京・品川区の星薬科大学で薬品が漏れ、大学生6人が病院に運ばれました。16日午後4時半ごろ、品川区荏原にある星薬科大学の研究室で、冷蔵庫で保管されていたビンが割れ、中の薬品を吸い込んだとみられる大学生の男女6人が病院に運ばれました。漏れた薬品は「イソブチロニトリル」というもので、6人は全員意識はあるということです。