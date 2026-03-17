コンビニエンスストアの新商品が発売されることが多い"火曜日"。2026年3月17日も、たくさんの新顔が登場します。この記事では、コンビニ大手3社「セブン-イレブン」「ローソン」「ファミリーマート」の新商品の中から、編集部が注目している商品を紹介します。ローソンは「ICHIBIKO」コラボセブン-イレブン「7プレミアム さくらティーラテ 240ml」オリジナルのチルドカップ飲料に力を入れているセブンから、春のフレーバーが登場。