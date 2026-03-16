膀胱がんの検査や診断には、尿検査や超音波検査、膀胱鏡（内視鏡）検査などが活用されます。さらに、MRIやCT検査をおこなうことで、がんの進行度や転移の有無を詳しく調べます。検査結果に基づいて病期を分類し、適切な治療法が選択されます。「所沢いそのクリニック」の磯野先生に、膀胱がん診断の流れと治療方針について教えていただきました。 監修医師：磯野 誠（所沢いそのクリニック） 防衛医科大学校卒業。その後、デ