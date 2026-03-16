手のひらの親指の付け根のふくらみが痛いとき、身体はどんなサインを発している？メディカルドック監修医が主な原因などを解説します。気になる症状は迷わず病院を受診してください。 ※この記事はメディカルドックにて『「手のひらの親指の付け根のふくらみが痛い」原因はご存知ですか？医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：柏木 悠吾（医師） 宮崎大学医学部卒業。宮崎