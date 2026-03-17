セリエA 25/26の第29節 クレモネーゼとフィオレンティナの試合が、3月17日04:45にスタディオ・ジョヴァンニ・ツィーニにて行われた。 クレモネーゼはフェデリコ・ボナッツォーリ（FW）、ミラン・ジュリッチ（FW）、ロマーノ・フロリアーニ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフィオレンティナはアルバート・グドムンドソン（FW）、ロベルト・ピコ