原発不明がんに冒された東保雄さんは、余命1週間と宣告され、在宅での最期を選んだ。固形物はほとんど口にできず、食べられるものは限られていた。死期が確実に迫るなか、グルメだった彼が最後に食べたいと願った3つの料理があった。夫の望みを叶えたい妻の心と、料理人たちの意気が交差する。※本稿は、東えりか『見えない死神 原発不明がん、百六十日の記録』（集英社）の一部を抜粋・編集したものです。原発不明がんの治療で趣